28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Три человека пострадали при наезде автобуса на стоящий автомобиль в Барнауле
Новости Алтай
В Приморском крае в женском школьном туалете установили камеру
Новости Алтай
Минобороны: генерал-полковник Афзалов возглавил Воздушно-космические силы РФ
Новости Алтай
В Новосибирске родители пятиклассников обвинили учителей в оскорблении школьников
Новости Алтай
Такой день. День рождения amic.ru и бюджет Барнаула
Новости Алтай
Готовьтесь к морозам. О погоде в Алтайском крае на выходных

Коллекция категорий

Бизнес237 Новости
Здоровье518 Новости
Новости Алтай2580 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование268 Новости
Общество520 Новости
Объявления82 Новости
Политика500 Новости
Спорт276 Новости
Платим за интересные новости!

Такой день. День рождения amic.ru и бюджет Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за 27 октября

Фото: unsplash.com

А у нас праздник! Amic.ru исполняется 24 года! Какие мы и как мы выглядим – смотрите в нашем материале.

Депутаты Барнаульской гордумы приняли, пожалуй, самое важное решение года – бюджет города на 2024 год. Правда, пока только в первом чтении. В этот раз обошлось без бурных споров между фракциями. Однако к некоторым положениям бюджета все же возникли серьезные вопросы. Как прошло обсуждение главного финансового документа на заседании в пятницу, 27 октября, читайте в нашем материале.

Более восьми километров трассы Алейск – Чарышское отремонтировали в Усть-Калманском районе в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. На благоустройство участка потратили около 200 миллионов рублей.

новости Алтайский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости