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Такой день. День знаний в Барнауле и акробатка в реанимации

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края за 1 сентября

Фото: unsplash.com

Фестиваль молодежи Алтайского края “АМфест” стартовал 1 сентября в Барнауле. Он проходит на площади Сахарова на 20 различных площадках. Как проходит фестиваль можно узнать из замечательного фоторепортажа Екатерины Смолихиной.

День знаний — один из самых светлых праздников в году: как минимум, из-за белоснежных рубашек и бантов, в которых дети 1 сентября спешат на школьные линейки. По первоклашкам видно – они еще не до конца понимают, куда и зачем идут. Ну а старшеклассники, которым всё это не впервой, ведут себя спокойно и даже вальяжно.

Такую картину можно наблюдать ежегодно. Но в этот раз корреспонденты amic.ru посетили особенную линейку: в поселке Спутник 1 сентября открылась долгожданная школа. Поэтому День знаний стал огромным событиям для всего микрорайона.

Ну а мы заодно подслушали, о чем на школьной линейке перешептываются школьники, их родители и учителя. Самые яркие и забавные фразы — в нашей традиционной рубрике “Подслушано”.

В редакцию amic.ru продолжают поступать вопросы о том, когда же в Барнауле состоится День города. Текстов о грядущем празднике на нашем сайте уже много, однако часть людей всё ещё не знает, когда ждать Дня рождения краевой столицы, ведь каждый год он проходит в разную дату. Amic.ru отвечает на этот вопрос.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День знаний побывал на линейке в Тальменке, где открылась новая школа, пообщался с учащимися и преподавателями художественного училища в Новоалтайске, поприветствовал студентов АлтГТУ, а также принял участие в фестивале “Алтай молодой”.

В Минздраве рассказали о состоянии акробатки, которая сорвалась с высоты во время выступления в цирке в Барнауле. Cейчас она находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии, однако пребывает в сознании и самостоятельно дышит.

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