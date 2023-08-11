Такой день. Деньги на недостроенный садик и сезон затяжных дождей на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 11 августа

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил недостроенный детский сад в Барнауле и поручил выделить деньги на завершение строительства. Детское учреждение находится в квартале 2032. Строительство может быть завершено в конце 2024 года, для этого необходимо около 470 млн рублей. На данный момент объект готов на 42%.

Период затяжных дождей установился в Алтайском крае как минимум до 17 августа. Однако если 11 и 12 числа они будут сильными (а местами очень сильными) и охватят весь регион, то с воскресенья их интенсивность и площадь распространения начнут сокращаться. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Фракция ЛДПР в АКЗС предложила расширить использование средств маткапитала в Алтайском крае. Депутат Сергей Булаев отметил, что фракция отправила на рассмотрение законопроект, который предусматривает возможность компенсировать присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации за счет маткапитала.

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