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Такой день. ДТП в центре Барнаула и уголовное дело после пропажи подростка

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Такой день. ДТП в центре Барнаула и уголовное дело после пропажи подростка

Деревья в снегу / Фото: amic.ru

В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной столкнулись Hyundai и Audi. От удара немецкая легковушка отлетела на тротуар, сбив стоявшую на нем женщину. Ее увезли в больницу.

Следователи возбудили дело об убийстве после пропажи 16-летнего подростка в Змеиногорске. Ночью 5 марта юноша ушел из дома знакомых и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад после избиения женщины в барнаульском трамвае двумя девушками-подростками. Ранее сестра потерпевшей рассказывала, что в результате нападения женщина получила черепно-мозговую травму.

В Алтайском крае 10 марта резко ухудшится погода. Ожидаются дожди, мокрый снег, сильный ветер и потепление до +11 градусов. А в низинах вдобавок возможны подтопления.

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