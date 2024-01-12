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Такой день. Два месяца ареста для вице-мэра Барнаула и новый шторм на Алтае

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Такой день. Два месяца ареста для вице-мэра Барнаула и новый шторм на Алтае

Фото: unsplash.com

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на воскресенье, 14 января, и ночь понедельника, 15 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, ожидаются осадки и сильный ветер.

Индустриальный районный суд Барнаула отправил в СИЗО заместителя главы краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Ему предъявили обвинение в получении должностным лицом взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил алтайский Следком.

Время продажи алкоголя могут увеличить в Алтайском крае до 22 или 23 часов. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение депутатов регионального парламента в ближайшее время уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Amic.ru выяснил у омбудсмена, с чем это связано, а также узнал мнения народных избранников об инициативе.

Жительница Барнаула рассказала amic.ru, что после повышения стоимости проезда на некоторых маршрутах возникла ситуация, что и на других линиях, где цену не повышали, люди начали платить больше необходимого.

горняк

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