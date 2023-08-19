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Такой день. Эвакуация “Галактики” и пенсионер, живущий в мусоре

редактор01 mins

Главные новости в Алтайском крае 19 августа

Фото: pxhere.com

Посетителей эвакуировали из ТРЦ Galaxy. По словам очевидцев, в здании сработала пожарная тревога, после чего людей эвакуировали. Очевидцы говорили о задымлении на фудкорте. 

Барнаулец в социальных сетях рассказал о пенсионере, живущем в ужасных условиях. 

Горожанин написал, что в муниципальной квартире по адресу Георгиева, 33 живет мужчина 1943 года рождения. Его жилище грязное, замусоренное и кишит тараканами. Родственников нет, но есть два сожителя, которые постоянно пьют. В них местные и видят основную проблему.

По словам автора, старику предлагали уехать в дом престарелых, он согласился, но когда приехали специалисты, написал отказную. Жильцы дома предполагают, что его отговорили именно пьянчуги-сожители.

Вице-премьер Денис Мантуров провел рабочий день в Бийске, где осмотрел местные предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Мантуров сказал, что у промышленности региона есть большой потенциал и перспективы развития. По словам Мантурова, заводы успешно используют федеральные и региональные меры поддержки. Он отметил и повышение зарплат работникам Бийского олеумного завода сразу на 30%.

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