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Такой день. Гибкая цена на проезд и отчет мэра о результатах работы за год

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Главные новости в Алтайском крае 5 марта

Такой день. Гибкая цена на проезд и отчет мэра о результатах работы за год

Зимний закат / Фото: pxhere.com

5 марта глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами городской думы о результатах работы за 2023 год. Отчет мэра высоко оценило подавляющее большинство народных избранников. По словам градоначальника, за 12 месяцев краевая столица достигла успехов по многим направлениям и значительно преобразилась. Но еще есть над чем работать. Какие успехи и проблемы выделил Вячеслав Франк – в материале amic.ru.

Депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте. Согласно инициативе Перерядова, стоимость проезда нужно менять в час пик и другие временные отрезки, когда нагрузка становится выше. По мнению депутата, такой подход позволит перевозчикам сделать рейсы выгодными, а также поддерживать их периодичность.

В райцентре Мамонтовского района капитально отремонтировали местную спортивную школу.

Работы обошлись в 29,8 млн рублей. За эту сумму обновили крышу, фасад, окна, двери, инженерные системы, а также провели внутреннюю отделку, благоустроили прилегающую территорию и сделали пандус.

Горняк22

Источник

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