Такой день. Грядущие заморозки и кредит Алтайскому краю на модернизацию котельных
О главных событиях Алтайского края за 7 сентября
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Президиум правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил специальный казначейский кредит (СКК) Алтайскому краю на модернизацию котельных. Около 8 млрд рублей вместе с Алтаем разделят еще 11 регионов России.
В 2024 году в парке “Изумрудный” начнут работы по строительству нескольких специализированных зон отдыха. Предусмотрено создание физкультурной площадки, шахматного павильона и новых арт-объектов.
Серьезные заморозки ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни. По прогнозам специалистов, в период с 8 по 10 сентября в регионе температура воздуха может опускаться до отметки -2 градуса.