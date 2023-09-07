ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Велосипедист получил травмы в ДТП с автобусом в Барнауле
Новости Алтай
CNN: Маск отключал Украине доступ к Starlink, потому что опасался ядерной войны
Новости Алтай
Такой день. Грядущие заморозки и кредит Алтайскому краю на модернизацию котельных
Новости Алтай
Томенко вместе с Серышевым посетили предприятия ОПК в Бийске
Новости Алтай
В Госдуме заявили, что Суровикину нашли “неплохую” должность “по СНГ”
Новости Алтай
Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай729 News
Новости Горняк141 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Такой день. Грядущие заморозки и кредит Алтайскому краю на модернизацию котельных

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края за 7 сентября

Фото: unsplash.com

Президиум правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил специальный казначейский кредит (СКК) Алтайскому краю на модернизацию котельных. Около 8 млрд рублей вместе с Алтаем разделят еще 11 регионов России.

В 2024 году в парке “Изумрудный” начнут работы по строительству нескольких специализированных зон отдыха. Предусмотрено создание физкультурной площадки, шахматного павильона и новых арт-объектов.

Серьезные заморозки ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни. По прогнозам специалистов, в период с 8 по 10 сентября в регионе температура воздуха может опускаться до отметки -2 градуса.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News