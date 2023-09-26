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Такой день. Грядущие заморозки на Алтае и жалоба на управляющую компанию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за 26 сентября

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ночью 26 сентября ожидаются заморозки до -3 градусов, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. Однако такие низкие температуры возможны лишь местами. Наиболее они вероятны в северо-восточных районах. Там же синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Жители “Квартала 2000” в Индустриальном районе Барнаула пожаловались на управляющую компанию “Жилищная Коммунальная Инициатива”. Ее работой недовольны представители около 20 домов. УК упрекают в том, что она не реагирует на запросы жильцов, не чистит подъезды от снега, плохо делает ремонт и буквально “убивает” дома, которым около 15 лет. В управляющей компании отвечают, что жильцы сами не хотят предпринимать меры по благоустройству, и считают, что те привыкли к “тепличным” условиям, которые ранее им создавали. Подробности – в материале amic.ru.

Конец сентября в Алтайском крае будет холодным, но следом за этим начнется потепление, сообщает сервис Gismeteo. Начало новой рабочей недели будет особенно холодным. 25 сентября днем воздух не прогревался выше +7 градусов, но затем начнется постепенное повышение температуры. При этом до конца сентября теплее, чем +17 градусов, не будет. Периодически ожидается дождь.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки в барнаульской поликлинике. Здание является памятником архитектуры регионального значения. В нем не делали капитальный ремонт, а проект по реконструкции направили на государственную экспертизу. Когда он будет готов – неизвестно.

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