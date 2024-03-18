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Такой день. Итоги выборов в Алтайском крае и переменчивая погода

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О главных событиях региона за 18 марта

Такой день. Итоги выборов в Алтайском крае и переменчивая погода

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Президентские выборы в России завершились, сейчас заканчивается подведение итогов. С очень высоким результатом победил действующий президент России Владимир Путин, который пойдет уже на пятый свой срок (третий подряд). В Алтайском крае результат у Путина также рекордный. Подробно об итогах выборов рассказала глава алтайского избиркома Ирина Акимова на пресс-конференции 18 марта.

Теплая и солнечная погода, которая радует жителей Алтайского края в начале недели, пришла к нам ненадолго. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. По данным синоптиков, для полноценной весны на Алтае еще рано. Впереди – новое похолодание, а также метели и гололед.

О том, какой будет погода в регионе на этой неделе, читайте на amic.ru.

город Горняк

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