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Такой день. Кома после катания на надувном плоту и новый комитет мэрии Барнаула

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Такой день. Кома после катания на надувном плоту и новый комитет мэрии Барнаула

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края за 25 августа

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в Усть-Калманке, где посетил открытие обновленного ДК, осмотрел благоустроенную центральную площадь, пообщался с жителями и узнал о проблемах, которые их волнуют, а также посетил Усть-Калманский элеватор, поставляющий муку и крупы в регионы России и за рубеж.

Движение по четной стороне проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Брестской в Барнауле перекроют 21:00 25 августа. Из-за перекладки участка теплосети проехать будет нельзя до утра 28 августа.

В Алтайском крае двое детей получили серьезные травмы при катании на надувном плоту. Во время одного из маневров плот ударился о деревянный пирс. Девочки получили “комплексные телесные повреждения”, их госпитализировали в больницу — они в коме.

Два вместо одного – депутаты Барнаульской гордумы поддержали разделение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на два. С таким предложение на заседании в пятницу, 25 августа выступил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

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