Такой день. Коммунальная авария в Барнауле и смертельное ДТП в Павловском районе

Главное за 20 января

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Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Павловском районе. На трассе А-321 водитель Toyota Echo выехал на встречку, после чего его развернуло и машина столкнулась со встречной Suzuki Vitara.

Сотни домов в Барнауле с утра 20 января оставались без холодной воды из-за порыва на водопроводе по ул. Аванесова. С вышедшей на поверхность водой разбирались сотрудники “Автодорстроя”, а специалисты барнаульского водоканала тем временем завершили ремонт только вечером. Сейчас вода в домах уже есть.

Алтайский край за год потерял больше 12 тысяч избирателей. На 1 января 2024 года в регионе проживают 1 756 560 человек с правом голоса.

В Барнауле на расселение аварийного жилья в 2024 году направят 526,7 млн рублей, что немного меньше, чем в 2023-м. На 15 января в городе остаются нерасселенными 124 многоквартирных дома, которые признаны аварийными с 1 января 2017-го.

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