Такой день. Критика СК от Бастрыкина и рост собственных доходов Алтайского края

О главных событиях региона за 6 сентября

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Председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием инициативной группы из Алтайского края из числа детей-сирот. Он также раскритиковал работу алтайского СК, отметив отсутствие результата и “волокиту” в деле о выдаче жилья сиротам.

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал проверить работу автобусного маршрута № 110. На график его движения пожаловались жители барнаульских поселков Авиатор, Спутник и Новый Спутник.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил дополнительно направить 3,5 млрд рублей городам и районам, сельскому хозяйству, на дорожные работы, подготовку к зиме и строительство нового детского сада.

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