Такой день. Массовое отключение воды и смерть Виталия Сафронова

Главное за 30 сентября

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30 сентября стало известно о смерти последнего первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Виталия Сафронова. Политическому деятелю было 87 лет. Его похоронят 3 октября в Барнауле.

Жители Ленинского, Индустриального и Октябрьского районов Барнаула с 22:00 30 сентября по 14:00 1 октября остались без горячей и холодной воды. В это время специалисты проведут работы по замене трех запорно-регулирующих арматур.

Строительство нового терминала барнаульского аэропорта начнется уже в этом году. Уже ведутся работы по мобилизации генерального подрядчика на объекте. Работы по строительству должны завершить до 10 июля 2025 года.

В Барнауле на улице Попова погиб водитель в результате ночного ДТП. Автомобилист во время движения не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего машина отлетела на электроопору.

В Барнауле к 2028 году построят реабилитационный центр для ветеранов боевых действий в Афганистане и СВО. Такой центр будет первым в Сибири, а на его возведение планируют потратить 1 млрд рублей.

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