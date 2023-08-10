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Такой день. “Минирования” барнаульских ТЦ и восстановление работы почты в районах

редактор01 mins

О главных событиях Алтайского края за 10 августа

Фото: unsplash.com

Руководство сибирского макрорегиона “Почты России” гарантирует восстановление нормальной работы регионального управления до 1 сентября. 9 августа председатель краевого парламента Александр Романенко провел совещание с представителями организации по поиску решения проблем с обслуживанием населения.

Барнаульский ТЦ “Пионер” “заминировали” утром 10 августа. Всех людей из него эвакуировали, запустив лишь через два часа. 

Неизвестный позвонил в торговый центр и сообщил о минировании, однако информация оказалась ложной. Как рассказал источник amic.ru, звонок был роботизированный. Кто именно звонил, пока неизвестно.

Позднее схожая ситуация произошла в ТРЦ Galaxy. Взрывного устройства правоохранители не обнаружили.

Бывший начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий досрочно вышел на свободу. Он отбывал наказание в “красной зоне” – исправительной колонии строгого режима № 3 в Иркутске.

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