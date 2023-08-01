ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Движение на улицах рядом с поврежденным газопроводом в Барнауле открыли
Новости Алтай
Золотеющий диск. Снимки “Осетровой” Луны в Барнауле
Новости Алтай
Такой день. Новая электричка в Алтайском крае и повреждение газопровода в Барнауле
Новости Алтай
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 августа
Новости Алтай
Кто подставил ВСУ? Почему оружие и подготовка на Западе не продвинули “контрнаступ”
Новости Алтай
Не забывайте о друзьях. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2 августа

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай271 News
Новости Горняк67 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления62 News
Политика96 News
Спорт92 News
У вас есть новость? Присылайте!
>
объявления

Такой день. Новая электричка в Алтайском крае и повреждение газопровода в Барнауле

редактор01 mins

О главных событиях Алтайского края за 1 августа

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Новоалтайске посетил ведомственный детский сад РЖД, предприятие по вторичной переработке резины и осмотрел новый электропоезд. Накануне Дня железнодорожника он подчеркнул важную роль отрасли в развитии экономики края.

Томенко также осмотрел новый электропоезд, который с 1 августа будет ходить в Новосибирскую область. Он напомнил, что в прошлом году в эту сферу вложили более 2 млрд рублей.

Cегодня в Ленинском районе краевой столицы произошло повреждение газопровода. Водитель автокрана протаранил трубу газораспределительной сети на проспекте Космонавтов. Движение временно перекрыли, однако к ночи снова возобновили.

Газовые службы приступают к устранению повреждения. Сроки окончания работ не указаны.

Алтайский край поднялся на несколько строчек в рейтинге регионов по доступности бензина для жителей. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, – 766 литров.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика