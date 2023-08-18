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Такой день. Новая техника для районов Алтайского края и задержка рейса из Барнаула

редактор01 mins

О главных событиях региона за 18 августа

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии вручения новой дорожной техники городам и районам региона. Глава края лично проверил машины: забрался в кабину фронтального погрузчика, который будет работать на дорогах Тальменского района.

В Барнауле более чем на 12 часов задержали рейс в Санкт-Петербург компании NordWind. Самолет “должен был вылететь в 10:25, после перенесли на 12:00, потом на 17:00, сейчас уже на 23:00 и по слухам ночью тоже не полетит, будут людей расселять”.

Как сообщили amic.ru в барнаульском аэропорту, рейс задерживается до 23:00 по решению авиакомпании. В ожидании находятся 188 пассажиров, из них 33 несовершеннолетних.

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал власти Барнаула выкупить бывший кинотеатр “Россия”. Булаев подчеркнул, что здание бывшего кинотеатра – часть архитектурного ансамбля проспекта Ленина и украшение Барнаула. И если благоустроить площадь перед зданием и привести в порядок само здание – получится прекрасная зона отдыха.

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