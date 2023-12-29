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Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

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О главных событиях Алтайского края в последний рабочий день года

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

Фото: unsplash.com

Открытие новогоднего городка состоялось на площади Сахарова в Барнауле. Именно там разместилась главная городская елка, снежные и не только фигуры и ледяной лабиринт. Как прошло мероприятие – в фоторепортаже корреспондента amic.ru.

Уходящий 2023 год был непростым, но знаковым и значимым для строительной отрасли Барнаула. На рынок вышло много новых проектов, квартиры в которых расхватывали сразу после старта продаж, а стоимость квадратного метра продолжила расти. Эксперты обратили внимание, что девелоперы вернулись в центр: именно этот район в 2023-м стал самым популярным для возведения ЖК. Компании строят дома на месте частного сектора, аварийных домов, на заброшенных и разыгранных с аукциона участках. Также к числу востребованных районов, где возводят дома, относятся Гора и кварталы на Павловском тракте. Amic.ru собрал подборку крупных проектов, которые начали строить в Барнауле в 2023 году.

В Алтайском крае мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы выплатить долг в размере 125 тысяч рублей на содержание ребенка. На такой шаг он пошел, чтобы не оказаться в местах лишения свободы.

Проводы старого и встреча Нового года обязательно сопровождаются поднятием бокалов. Пить шампанское, водку или другие напитки в новогоднюю ночь так же уместно, как и слушать обращение президента. Утром многие не помнят, как прошло застолье, а кто-то даже оказывается на больничной койке из-за интоксикации организма алкоголем. Традиционно с 2 января в Алтайском крае количество таких пациентов в больницах увеличивается на 25-30%, рассказал на пресс-конференции главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона, кандидат медицинских наук Андрей Иванов. Специалист дал несколько советов, которые позволят вам сохранить здоровье и память и при этом не выглядеть в компании белой вороной.

Горняк22

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