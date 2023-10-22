22.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Здоровье
В Волчихинском районе после капитального ремонта открылась поликлиника ЦРБ
Здоровье
Усть-Пристанской Центральной районной больнице исполнилось 100 лет
Здоровье
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Здоровье
До +15 градусов ожидается в Алтайском крае 21 октября
Здоровье
Какие фрукты поднимают иммунитет
Новости Алтай
Ученые создают хаб для изучения климата Алтайского края и двух соседних регионов

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье487 Новости
Новости Алтай2249 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

Такой день. Новые кадровые назначения в правительстве и серьезное ДТП под Барнаулом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Главное за 21 октября

Фото: unsplash.com

Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях. Они коснулись инспекции по контролю в области градостроительной деятельности, управления ветеринарии, министерства образования и науки, а также управления делами губернатора и правительства региона.

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск. 44-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с Toyota Prius.

В Барнауле начали снимать буквы “Барнаул – город орденоносный” с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118. Конструкцию решили убрать из-за ее аварийного состояния, поскольку в текущем виде она может создавать угрозу горожанам.

2,8 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 21 октября на шести площадках. Наибольшим спросом пользовались овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, а также колбасные изделия и мясные копчености.

город Горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости