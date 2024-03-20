реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Такой день. Новые школа и поликлиника в Барнауле и срок экс-замминистра с Алтая

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

О главных событиях региона за 19 марта

Такой день. Новые школа и поликлиника в Барнауле и срок экс-замминистра с Алтая

Закат в горах / Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2024 году начнут строительство школы на 1100 мест в квартале 2033, а также поликлиники краевой офтальмологической больницы. Глава региона Виктор Томенко отметил, что общая стоимость школы оценивается сейчас в 2,1 миллиарда рублей, поликлиники – в 1 миллиард.

Администрация Барнаула намерена к 2036 году реализовать проект комплексного развития транспортной инфраструктуры города, что подразумевает строительство 24,5 километра трамвайных путей. Рассказываем, где, согласно проекту постановления, в краевой столице потенциально могла бы появиться новая трамвайная ветка.

Уроженку Алтайского края, экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии за хищение более 50 млн рублей, выделенных из бюджета в том числе на образовательные программы.

горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Алтайском крае за 5 млн рублей продают Land…

По словам продавца, пробег внедорожника составляет 245 тысяч км. При…

Ребенок играл в телефон: в Бийске произошел пожар в…

Пожар в Бийске Фото: Инцидент Бийск Оказалось, что ребенок играл…

Что ни в коем случае нельзя делать на Павла…

Капель. Сосульки. Весна. Фото: pixabay.com Согласно поверьям, на Павла Капельника…

Что такое весеннее равноденствие 2024 и в чем космическая…

Снег. Трава. Весна. Оттепель Фото: liliy2025 с сайта Pixabay Весеннее…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp