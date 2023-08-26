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Такой день. Обряды в алтайском лесу и депутат Госдумы, поблагодаривший Томенко

ГОРНЯК2201 mins

Главное за 26 августа

Фото: unsplash.com

26 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым посетили на гастрофестиваль “Алтайские бренды” в парке “Изумрудном”. Парламентарий восхитился местными продуктами, а также обратил внимание на то, как преобразился регион за последние годы.

Жительница Заринска Алтайского края во время сбора грибов нашла место проведения таинственных обрядов – с фотографиями людей, восковыми фигурками, пшеном и прочими атрибутами. В местной церкви заверили, что верующим бояться оккультизма не стоит, так как Господь всегда с ними.

В Алтайском крае за семь месяцев 2023 года зарегистрировали 355 наездов на пешеходов, в которых 26 человек погибли и 340 – пострадали. Как сообщили в МВД региона, по статистике, наезд на пешеходов – один из самых распространенных видов ДТП в городских условиях.

Офисный центр построят на месте аварийных бараков в барнаульском поселке Восточном по улице Кулагина, 40. Градсовет проект уже одобрил.

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