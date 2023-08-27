Такой день. Освещение на трассах и люди, застрявшие на реке
Главные новости в Алтайском крае 27 августа
Фото: pxhere.com
В ночь на 27 августа спасатели помогли людям, застрявшим посреди Оби в Барнауле.
В районе Поселка Ильича сломался катер на котором было 13 человек. Они позвонили спасателям и рассказали, что не могут самостоятельно добраться до берега. На помощь им отправились представители Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова и городских служб.
Троих женщин и семерых детей доставили на берег на моторной лодке, а трое мужчин остались, чтобы дождаться технической помощи.
На региональных трассах в Алтайском крае установят освещение.
Фонари появятся на участке протяженностью более 50 километров.На данный момент работы уже завершены на трассах Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области в Крутихинском районе, Акатьево — Сухоп — Новотроицк в Солтонском районе и Целинное — Овсянниково в Целинном районе.
Ведутся работы на участках через Обь в Барнауле, Алейске, в Красногорском, Суетском, Троицком, Новичихинском, Петропавловском и Краснощековском районах.
Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на то, что с соседней стройки через их двор сливают нечистоты.
Жители микрорайона “Дружный-3” рассказали, что со стройки, расположенной по соседству зимой сливали талые воды, которые стекали по асфальту прямо во дворе.
После жалоб в различные инстанции ситуация изменилась, однако с летними дождями грязевые ручьи снова потекли перед подъездами. Люди обеспокоены тем, что от постоянных сливов может разрушиться асфаль