Такой день. Освещение на трассах и люди, застрявшие на реке

Главные новости в Алтайском крае 27 августа

Фото: pxhere.com

В ночь на 27 августа спасатели помогли людям, застрявшим посреди Оби в Барнауле.

В районе Поселка Ильича сломался катер на котором было 13 человек. Они позвонили спасателям и рассказали, что не могут самостоятельно добраться до берега. На помощь им отправились представители Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова и городских служб.

Троих женщин и семерых детей доставили на берег на моторной лодке, а трое мужчин остались, чтобы дождаться технической помощи.

На региональных трассах в Алтайском крае установят освещение.

Фонари появятся на участке протяженностью более 50 километров.На данный момент работы уже завершены на трассах Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области в Крутихинском районе, Акатьево — Сухоп — Новотроицк в Солтонском районе и Целинное — Овсянниково в Целинном районе.

Ведутся работы на участках через Обь в Барнауле, Алейске, в Красногорском, Суетском, Троицком, Новичихинском, Петропавловском и Краснощековском районах.

Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на то, что с соседней стройки через их двор сливают нечистоты.

Жители микрорайона “Дружный-3” рассказали, что со стройки, расположенной по соседству зимой сливали талые воды, которые стекали по асфальту прямо во дворе.

После жалоб в различные инстанции ситуация изменилась, однако с летними дождями грязевые ручьи снова потекли перед подъездами. Люди обеспокоены тем, что от постоянных сливов может разрушиться асфаль

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