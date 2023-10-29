29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов
Новости Алтай
Алтайский депутат предложил чиновникам ездить по селам и вслух зачитывать новости
Новости Алтай
На СВО погиб 22-летний боец из Горного Алтая
Новости Алтай
На Алтае огонь безжалостно уничтожил 157 тюков сена
Новости Алтай
“Все включено”. В барнаульском зоопарке построили отель для насекомых
Новости Алтай
ПВО перехватили шесть дронов над двумя российскими регионами

Коллекция категорий

Бизнес242 Новости
Здоровье526 Новости
Новости Алтай2616 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование271 Новости
Общество526 Новости
Объявления82 Новости
Политика507 Новости
Спорт278 Новости
Платим за интересные новости!

Такой день. Отель для насекомых и дефицит зимней резины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Главное за 28 октября

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возник дефицит зимней резины от 19 до 22 дюймов. В России при этом такие шины не делают, их привозят по параллельному импорту.

Завершилось онлайн-голосование за площадку, на которой будет установлена стела “Город трудовой доблести” в Рубцовске. Жители города выбрали территорию возле бывшей гостиницы “Алей”.

В барнаульском Затоне приступили к строительству газопровода. Протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов. В правительстве Алтайского края отметили, что это обеспечит возможность подключения всех 690 домовладений микрорайона.

В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” появился пятизвездочный отель для насекомых. Как сообщил директор Сергей Писарев, здесь “все включено”, а также уютно и комфортно.

В Барнауле приступили к демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта. В связи с этим изменился маршрут трамвая № 3.

Глава “Коммунистов России” Сергей Малинкович предложил чиновникам ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости. По его словам, это позволит снять проблему отчужденности жителей этих поселений от работы госорганов и своевременно их информировать.

новости Алтайский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости