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Такой день. Отключение горячей воды и миллионная выручка ярмарок

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Главные новости в Алтайском крае 24 сентября

Фото: pxhrere.com

7,8 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 23 сентября на шести площадках.

Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.

При этом цены там были в среднем ниже на 23,8%, чем в торговых сетях, и на 30,2%, чем на рынках города.  

В период с января по июнь 2023 года Алтайский край по итогам миграции потерял 284 человека. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

33 438 человек уехали из региона, в то время как приехали в край 33 154 человека. Частично потерю населения помогают сгладить мигранты, но выйти в плюс приезжие не помогли.

При этом, согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потеря населения очень сильно снизилась. 

Из-за ремонтных работ в Барнауле 39 многоквартирных домов на сутки останутся без горячей воды. Об этом сообщили в СКГ.

Отключение продлится с 10:00 25 сентября до 10:00 26 сентября. В это время энергетики будут работать на трубопроводе по адресу ул. Веры Кащеевой, 15.

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