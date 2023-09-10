ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Прохладно и дождливо: прогноз погоды в Горняке на неделю
Новости Алтай
Найден! Жив!
Новости Алтай
Политика
Виктор Томенко уверено побеждает на выборах губернатора Алтайского края
Новости Алтай
В Новоалтайске сотрудники Росгвардии помогли детям, запертым в квартире
Новости Горняк
Новая рубрика- ежедневный гороскоп!
Новости Алтай
Пропал рубцовский массажист Вадим Абрамов.

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай802 News
Новости Горняк159 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления74 News
Политика174 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Такой день. Ожоги из-за фото и пенсионер, поднявшийся на Эльбрус

ГОРНЯК2201 mins

Главные новости в Алтайском крае 10 сентября

Фото: pxhere.com

77-летний барнаулец Николай Сазонов поднялся на восточную вершину Эльбруса, высота которой составляет 5621 метр. 

Николай – участник клуба любителей бега “Восток-Трейл”. В прошлом году он поднялся на западную вершину высотой 5642 метра над уровнем моря, а в этом пенсионеру покорилась и восточная вершина.

Народный фронт показал мост, по которому в школу ходят дети в селе Столбово Каменского района. Пост об этом опубликовали в социальных сетях.

Конструкция из дерева и металла покосилась от времени, в одном из мест мост пошел дугой, а в центре он просел к воде.

Школьники продолжают ходить по нему на занятия, а ремонтом местная администрация не занимается.

В Алтайском крае ребенок получил серьезные травмы на железной дороге. 

Мальчик 2007 года рождения на станции Среднесибирская забрался на товарный вагон, чтобы сделать фото и дотронулся до электрического провода. После удара током у него зафиксировали ожоги 80% тела. С полученными травмами ребенок попал в больницу.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Возможно возбуждение уголовного дела.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News