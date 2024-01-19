Такой день. Печальная история о пенсионере и теримналы в новых травмаях Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 18 января

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18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил ключи от специализированной техники руководителям предприятий дорожного комплекса. На сумму свыше 300 млн рублей для дорожников приобрели 27 машин: современные автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, снегоочистители, а также тракторы. Все они позволят работать в сложных погодных условиях, в том числе при сильном ветре, гололеде и снежных заносах.

Томенко поручил до конца 2024 года завершить масштабные работы по реконструкции здания военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея на проспекте Комсомольском, 73б. Глава региона напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Великой Победы, поэтому музей к этому времени должен быть готов к приему посетителей и проведению мероприятий.

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого судят в Барнауле по делу о крупной взятке, произнес свое последнее слово в Ленинском районном суде краевой столицы в четверг, 18 января. Он продолжил настаивать на своей невиновности, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Новые белорусские вагоны для перевозки пассажиров будут курсировать с терминалами бесконтактной оплаты проезда. Установленное оборудование уже введено в работу, сообщили в пресс-службе МУП “Горэлектротранс”. Данные мероприятия выполняются перед подготовкой трамваев к выпуску на линию. Когда именно они выйдут на маршруты – в “Горэлектротрансе” не сообщили. Планировалось изначально, что это должно было произойти месяц назад.

С просьбой о помощи в редакцию amic.ru обратились сотрудники гостиницы “Аль Капоне” в Новоалтайске. Туда еще перед Новым годом заселился 87-летний пенсионер. Поначалу он исправно платил за свой номер, но потом пенсия закончилась. Персоналу дедушка честно сказал, что идти ему больше некуда.

Сотрудники не позволили себе выгнать пожилого человека на улицу посреди зимы. Поэтому его просто оставили в гостинице, бесплатно кормили.

И все это при том, что у дедушки есть родственники. Его пасынок даже приезжал в отель. Но не затем, чтобы забрать пенсионера: он свозил его в паспортный стол, чтобы выписать из своего жилья.

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