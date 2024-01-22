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Такой день. “Перезапущенный” процесс по делу Падуна и Барнаул в смоге

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О главных событиях Алтайского края за 22 января

Такой день. "Перезапущенный" процесс по делу Падуна и Барнаул в смоге

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ региона Ивану Гилеву взять на личный контроль ликвидацию ЧП на теплотрассе в Славгороде. После аварии на прошлой неделе ремонт провели в срочном порядке и уже через восемь часов теплоснабжение начало восстанавливаться, однако на выходных горожане снова пожаловались на холод в домах.

Корреспондент amic.ru заехала по своим делам в барнаульский микрорайон Гора и, увидев затянутый смогом “нижний” город, не смогла удержаться и сделала несколько фотографий. Стоит отметить, что живущие в котловине люди даже не знают, в каком дыму они на самом деле находятся сейчас. Если посмотреть в сторону Новоалтайска, то небо уже почище.

Очередное заседание по делу Константина Падуна, который обвиняется в убийстве своей жены, состоялось в Ленинском районном суде Барнаула 22 января. Как и прошлое, оно проходило в закрытом режиме, на нем опрашивали свидетелей со стороны обвинения. Об этом рассказал адвокат Константина Падуна Виталий Алексеев.

новости Алтайский

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