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Такой день. Первый день выборов в Алтайском крае и штормовое предупреждение

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О главных событиях региона за 15 марта

Такой день. Первый день выборов в Алтайском крае и штормовое предупреждение

Фото: amic.ru / Саша Соколов

На 20:00 15 марта явка избирателей Алтайского края на выборах президента Российской Федерации составила 20,27% – свое участие в голосовании с использованием бумажных бюллетеней принял 299 021 избиратель региона.

В первый день выборов на избирательных участках проголосовали губернатор Виктор Томенко, председатель Законодательного собрания Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк. При помощи ДЭГ голосовали депутаты АКЗС – Денис Голобородько, Максим Банных, Татьяна Ильюченко, Сергей Писарев, Николай Данилин, Дмитрий Рождественский.

Около 700 человек, находящихся в следственном изоляторе № 1 в Барнауле, 15 марта приняли участие в выборах президента России. Подозреваемые и обвиняемые в отсутствии других развлечений в СИЗО с удовольствием идут на выборы, а явка на участке всегда составляет практически 100%. Amic.ru побывал на необычном избирательном участке и посмотрел, как выбирали свое будущее алтайские подследственные.

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на день 16 марта и ночь 17 марта из-за ухудшения погодных условий. В регионе усилится ветер, пройдут обильные снегопады и поднимутся метели. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

новости Алтайский

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