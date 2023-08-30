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Такой день. Планы на новый мегапроект в Барнауле и смертельное ДТП со “скорой”

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края за 30 августа

Фото: unsplash.com

В этом году на систему образования в Барнауле направили более 12 млрд рублей.  Средства выделены в том числе на безопасность, капремонт школ и спортивных объектов, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием и организацию подвоза детей до места учебы. Кроме того, в этом году в Барнауле начнет работу новая школа в микрорайоне “Спутник”.

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания обсудил готовность к реализации в 2024 году еще одного крупного проекта с привлечением средств инфраструктурного кредита. Власти планируют построить дорогу по улице Сергея Семенова – на участке от улицы Солнечная Поляна до улицы Попова.

Машина скорой помощи со включенным спецсигналом насмерть сбила женщину в Бийске. Бригада медиков везла в детскую горбольницу ребенка в тяжелом состоянии. Несовершеннолетний находился на кислородной поддержке, а врач и фельдшер продолжали оказывать ему помощь.

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил запретить прокат электросамокатов в Барнауле. Он отметил, что самокатчики ездят вдвоем, пересекают дорогу в неположенном месте, на тротуарах не обращают внимания на пешеходов, создают аварийные ситуации.

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