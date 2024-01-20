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Такой день. Подорожавшие огурцы и нехватка коек в барнаульских больницах

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О главных событиях Алтайского края за 19 января

Такой день. Подорожавшие огурцы и нехватка коек в барнаульских больницах

Фото: unsplash.com

В больницах Барнаула почти не осталось свободных мест. По словам барнаульцев, койки достаются не всем – плановых пациентов стараются поскорее выписать, чтобы освободить места новым. Например, такая ситуация сложилась в горбольнице № 8. Схожая – в детской больнице № 1, там также переполнен приемный покой.

Крайизбирком установил численность избирателей в регионе на 1 января 2024 года – она составила 1 756 560 человек. На эти числа будет ориентироваться комиссия при изготовлении бюллетеней к выборам президента, которые пройдут в марте 2024 года. На 1 июля 2023 года численность электората была чуть выше – 1 767 003.

Читатели amic.ru жалуются на резко подорожавшие огурцы. В январе их стоимость в магазинах Алтайского края резко выросла и перевалила за 200 рублей за килограмм. Барнаульцы сообщают, что не припомнят таких высоких цен в этот период времени.

новости Локтевский

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