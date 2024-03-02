Такой день. Погода на 8 Марта в Барнауле и экстрадиция мошенницы из Аргентины

О главных событиях Алтайского края за первый день весны

Дом в зимних горах / Фото: unsplash.com

На праздник 8 Марта в Алтайском крае будет тепло. Но настоящая весна придет в регион только к концу месяца. Об этом рассказал заместитель начальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер на заседании комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период в администрации Барнаула. Также он сообщил, что в ближайшее время сюрпризов от погоды не будет.

Обвиняемую в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского “Жилфонда” Людмилу Авдюхину, которую экстрадировали из Аргентины в Россию, доставят в Барнаул для проведения следственных действий. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

Когда именно Авдюхину привезут в Барнаул, пока неизвестно, однако она заочно арестована, сообщили в МВД.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию стало самым продолжительным за всю историю и самым, пожалуй, щедрым на поручения. За два часа выступления глава государства “прошелся” едва ли не по каждой отрасли, остановился на острых проблемах и дал поручения на сумму не менее 7,5 трлн рублей. Что об этом думают алтайские депутаты – читайте в материале amic.ru.

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