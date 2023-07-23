ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Арестовали россиянина, сбросившего ребенка с балкона
Новости Алтай
Такой день. Потоп после ливня в Барнауле и финал “Шукшинских дней”
Новости Алтай
30-градусная жара и грозы ожидаются в Алтайском крае 23 июля
Новости Алтай
Почти 500 тысяч “квадратов” жилья сдали на Алтае за полгода
Новости Алтай
В Бийске к сентябрю отремонтируют еще три переулка
Новости Алтай
Барнаулец украл сумку с 36 тысячами рублей и попался полиции

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай151 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления57 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Такой день. Потоп после ливня в Барнауле и финал “Шукшинских дней”

редактор01 mins

Главное за 22 июля

Фото: unsplash.com

22 июля на Барнаул обрушился мощный ливень, в результате которого затопило улицы, дворы и даже многоэтажку. Потоп случился, например, на улицах Попова, Балтийской и Северо-Западной. А на Интернациональной на иномарку рухнула часть дерева.

Губернатор Виктор Томенко побывал на закрытии “Шукшинских дней на Алтае” в Сростках. Также фестиваль посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который очень позитивно высказался об этом событии.

В Барнауле полностью восстановили движение по улице Аванесова. Накануне там образовалась огромная дыра в асфальте из-за промыва коллектора,  в связи с чем четную сторону улицы закрывали для ремонта.

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Залесовском районе Алтайского края и скрылся с места ДТП. Вскоре байкера задержали полицейские.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News