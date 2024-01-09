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Такой день. Повышение взносов на капремонт и дело о гибели подростка на Алтае

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О главных событиях Алтайского края за 9 января

Такой день. Повышение взносов на капремонт и дело о гибели подростка на Алтае

Фото: unsplash.com

С 1 января 2024 года в Алтайском крае выросли взносы на капремонт. Рост составил 14%.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты, расположенный в селе Топчиха Алтайского края, с присвоением почетного наименования “гвардейский”. В министерстве отметили, что алтайский полк “с честью выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, обеспечивая огневую поддержку действий общевойсковых подразделений и частей группировки войск “Центр”.

Десять новых трамваев, закупленных для города Барнаула, могут запустить в ближайшее время. Теперь техника находится на балансе администрации, которая будет отвечать за содержание трамваев.

город Горняк

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