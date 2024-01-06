Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Такой день. Пожар в частном доме, украденные полмиллиона и Рождество Христово

Подписывайся на ГОРНЯК22!

О главных событиях Алтайского края за 6 января

Такой день. Пожар в частном доме, украденные полмиллиона и Рождество Христово

Фото: amic.ru

6 января православные всего мира отмечают Сочельник – день накануне Рождества. По этому случаю во всех храмах проходят церковные службы. Ну а главная литургия состоится в ночь на 7 января. Amic.ru составил расписание рождественских служб, с которым можно ознакомиться здесь.

А митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий выступил с рождественским посланием. Он призвал жителей края держаться вместе и делать добрые дела для нуждающихся.

Еще одна барнаульская пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и запугали женщину, будто ей грозит уголовное дело. Под страхом преследования женщина выполнила все их указания. Она взяла два кредита, по 250 тысяч рублей каждый, и перевела деньги мошенникам.

Теперь поисками преступников занимается барнаульская полиция.

В Росгвардии подвели итоги работы по изъятию у населения нелегального оружия. По данным ведомства, за 2023 год жители края сдали 48 единиц незаконного оружия. За это правоохранители выплатили им вознаграждения – от 500 до 8800 рублей. Всего на выплаты законопослушным гражданам ушло более 282 тысяч рублей.

Но деньги полагаются только тем, кто сдает оружие добровольно. Если вас поймают с нелегальным ружьем, велик шанс и угодить за решетку.

Серьезный пожар вспыхнул в частном секторе Барнаула. На улице Спортивной загорелся частный дом. Когда спасатели приехали на место, крыша уже полыхала открытым огнем.

Силами 39 пожарных возгорание удалось локализовать и ликвидировать. К счастью, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 80 “квадратов”. Причины возгорания пока неизвестны.

новости Локтевский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В барнаульский храм доставили чудотворную икону императора Николая

06.01.2024

 Интересное

Три автомобиля попали в ДТП на Змеиногорском тракте около Барнаула

06.01.2024

 Интересное

Житель Камня-на-Оби накануне праздников разжился приставкой из дома знакомого

06.01.2024

 Интересное

В центре Барнаула легковушка врезалась в столб после ДТП с такси

06.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в новогодние выходные выросло число ожогов у детей

06.01.2024

Thumbnail
Интересное

В алтайском селе пламя охватило двухквартирный дом

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле вечером загорелся гараж на улице Анатолия

06.01.2024

 Интересное

Ксения Собчак потеряла около 15 млн рублей из-за вечеринки Ивлеевой

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле восстановили движение трамваев по кольцу Малахова

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix