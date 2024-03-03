Такой день. Пожар в пятизвездочном отеле и сход трамвая с путей в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 3 марта

Горы зимней ночью / Фото: unsplash.com

Часть гостиничного комплекса крупной сети сгорела в Алтайском крае. Инцидент произошел на территории “Бирюзовой Катуни”, в пятизвездочном отеле Grand Chalet Altai. Локализовать огонь удалось на площади 1200 квадратных метров.

Трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов на кольце на улице Малахова в Барнауле. Вагон развернуло – он заблокировал сразу двое путей. О пострадавших не сообщается.

В Алтайском крае будут оценивать эффективность руководителей медучреждений по количеству уволившихся сотрудников. На коллегии регионального Минздрава руководитель также подчеркнул, что необходимо “скрупулезно разбираться” в причинах каждого увольнения.

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