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Такой день. Предстоящее похолодание и повестки мигрантам в Новоалтайске

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Главные новости в Алтайском крае 8 марта

Такой день. Предстоящее похолодание и повестки мигрантам в Новоалтайске

Фонарь под снегом / Фото: pxhere.com

В Барнауле две девушки-подростка побили пассажирку трамвая № 10. По ее словам, конфликт произошел вечером 7 марта. В его результате пострадавшая заработала черепно-мозговую травму.

Потерпевшая обратилась в полицию. Причины конфликта при этом не уточняются.

20-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на 9 марта, сообщают в региональном Гидрометцентре.

“Ночью 9 марта температура воздуха составит -10…-15 градусов, местами до -20. В отдельных районах небольшой снег”, – сказано в прогнозе.

Также синоптики предупреждают о гололедице на некоторых участках дорог и южном ветре, скорость которого при порывах может достигать 13 м/с.

Утром в воскресенье местами изморозь, также возможен туман.

В Новоалтайске вручили повестки мигрантам, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. 

В общей сложности во время рейда по рынкам и общежитиям города военные следователи и представители управления по вопросам миграции вручили пять повесток для явки в военкомат.

новости Локтевский

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