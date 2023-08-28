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Такой день. Проект двух парков в Барнауле и призыв не дать снести Новый рынок

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края

Фото: unsplash.com

Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал информацию по сносу здания Нового рынка в Барнауле, которая ранее появилась в СМИ. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить, поскольку он востребован и это альтернатива торговым сетям. К примеру, там продаются продукты, которых в сетях не найти, в летние месяцы можно купить местные овощи, фрукты, ягоды и зелень, там покупают недорогую одежду и обувь.

Лидер регионального отделения “Российской партии пенсионеров за социальную справедливость” Елена Хрусталева сняла свою кандидатуру с выборов губернатора Алтайского края и призвала сплотиться вокруг команды губернатора Виктора Томенко.

Барнаульская мэрия готова направить 4,1 млн рублей на разработку и корректировку проектно-сметной документации первого этапа благоустройства парка им. Ленина и третьего этапа парка “Юбилейный”. Все работы подрядчик должен выполнять до 18 января 2024 года.

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