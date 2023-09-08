ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Мошенники в Telegram стали представляться “Госуслугами”
Новости Алтай
Роман Костомаров снимется в сериале “Киборг” о жизни людей с протезами
Новости Алтай
Такой день. Пропавшая и нашедшаяся девочка и цветной фонтан в Барнауле
Новости Алтай
СМИ: бортпроводницу задержали за неадекватное поведение в московском Шереметьево
Новости Алтай
Алтайская ясновидящая увидела, когда и как закончится СВО на Украине
Новости Алтай
Сразу три бабьих лета ожидается этой осенью в России

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай763 News
Новости Горняк155 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления73 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Такой день. Пропавшая и нашедшаяся девочка и цветной фонтан в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края за 8 сентября

Фото: unsplash.com

В Барнауле сначала пропала, а после нашлась 12-летняя девочка. В “Лизе Алерт” рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания ребенка и оповестили местных жителей.

Вечером 8 сентября Следком сообщил, что ребенок жив и находится у родителей. Источник amic.ru рассказал, что все это время она была у друга, с которым познакомилась в школе.

В барнаульском парке “Центральный” в тестовом режиме проверили работу обновленного фонтана, который теперь стал пешеходным и светодиодным. Проверка фонтана прошла успешно, сбоев в работе не обнаружено.

Сотрудники ООО “Барнаульское ДСУ № 4” полностью смонтировали металлический каркас путепровода на проспекте Ленина. На участке между третьим и четвертым пролетом начали укладывать плиты, на которые позднее ляжет асфальт. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News