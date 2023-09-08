Такой день. Пропавшая и нашедшаяся девочка и цветной фонтан в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 8 сентября

Фото: unsplash.com

В Барнауле сначала пропала, а после нашлась 12-летняя девочка. В “Лизе Алерт” рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания ребенка и оповестили местных жителей.

Вечером 8 сентября Следком сообщил, что ребенок жив и находится у родителей. Источник amic.ru рассказал, что все это время она была у друга, с которым познакомилась в школе.

В барнаульском парке “Центральный” в тестовом режиме проверили работу обновленного фонтана, который теперь стал пешеходным и светодиодным. Проверка фонтана прошла успешно, сбоев в работе не обнаружено.

Сотрудники ООО “Барнаульское ДСУ № 4” полностью смонтировали металлический каркас путепровода на проспекте Ленина. На участке между третьим и четвертым пролетом начали укладывать плиты, на которые позднее ляжет асфальт.

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