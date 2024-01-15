реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Такой день. Разрушающийся дом и проверка сестры вице-мэра Барнаула

Подписывайся на ГОРНЯК22!

О главных событиях Алтайского края за 15 января

Такой день. Разрушающийся дом и проверка сестры вице-мэра Барнаула

Фото: unsplash.com

В Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской, 70б. Эксперты заключили, что доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов – на нем появились трещины, раскрошилась штукатурка.

Жители могут воспользоваться пунктом временного размещения, открытым на базе школы № 1. Как отметил начальник главного управления ГО ЧС г. Барнаула Владимир Драчев, на данный момент подготовили 20 мест, но при необходимости их число увеличат до 40. На месте побывали мэр Вячеслав Франк, а также сотрудники администрации и полицейские – последние выдавали предписание покинуть строение.

Барнаульский Следком после задержания замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева начал проверять его сестру Диану Шеломенцеву. 15 января правоохранители наведались в офис торговой компании “Савелий” на пр. Калинина, 35, где Диана Шеломенцева работала секретарем.

Также стало известно, что Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля Subaru Outback. Об этом amic.ru сообщили источники, знакомые лично с чиновником. Предположительно, автомобиль Шеломенцеву в 2020 году передал один из перевозчиков.

Законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в торговых сетях рассмотрят депутаты АКЗС на сессии 25 января. Повестку заседания уже утвердил совет АКЗС.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Кремле назвали предпочтительный путь решения украинского конфликта: новости СВО за 15 января

16.01.2024

 Новости Алтай

Участники “голой вечеринки” Ивлеевой лишились эфира и рекламных контрактов

16.01.2024

 Новости Алтай

16 января в Алтайском крае будет морозно и без осадков

16.01.2024

 Новости Алтай

Гордеев день: приметы и что нельзя делать 16 января

16.01.2024

 Новости Алтай

Что происходит с погодой на Алтае и как пережить скачки температуры зимой

16.01.2024

 Новости Алтай

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,7

16.01.2024

 Авто и дороги

Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

16.01.2024

 Авто и дороги

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

16.01.2024

 Происшествия

Двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, умер в Москве

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске