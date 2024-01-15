Такой день. Разрушающийся дом и проверка сестры вице-мэра Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 15 января

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В Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской, 70б. Эксперты заключили, что доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов – на нем появились трещины, раскрошилась штукатурка.

Жители могут воспользоваться пунктом временного размещения, открытым на базе школы № 1. Как отметил начальник главного управления ГО ЧС г. Барнаула Владимир Драчев, на данный момент подготовили 20 мест, но при необходимости их число увеличат до 40. На месте побывали мэр Вячеслав Франк, а также сотрудники администрации и полицейские – последние выдавали предписание покинуть строение.

Барнаульский Следком после задержания замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева начал проверять его сестру Диану Шеломенцеву. 15 января правоохранители наведались в офис торговой компании “Савелий” на пр. Калинина, 35, где Диана Шеломенцева работала секретарем.

Также стало известно, что Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля Subaru Outback. Об этом amic.ru сообщили источники, знакомые лично с чиновником. Предположительно, автомобиль Шеломенцеву в 2020 году передал один из перевозчиков.

Законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в торговых сетях рассмотрят депутаты АКЗС на сессии 25 января. Повестку заседания уже утвердил совет АКЗС.

горняк



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