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Такой день. Разрушение многоэтажки и мурал, посвященный педагогам

ГОРНЯК2201 mins

Главные новости в Алтайском крае 13 сентября

Фото: pxhere.com

Кирпичная кладка вечером 12 сентября обрушилась в доме на Павловском тракте, 126. Пострадало два припаркованных автомобиля. Власти Барнаула ввели на территории дома режим повышенной готовности. Сейчас идет подготовка к проведению дальнейших работ. Режим ЧС в доме решили пока не устанавливать.  13 сентября специалисты начали подготовку к ремонту. Территорию огородили, на месте дежурят полицейские и спасатели.

В Барнауле на стене актового зала Алтайского государственного педагогического университета вскоре появится большой мурал.

Здание расположено на улице Молодежной, 55. Создание мурала приурочили к юбилею университета. Изображение будет создавать художник Николай Замятин. По его словам, на работу уйдет 8-10 дней.

В Москве 12 сентября на улице Фестивальной были обезглавлены двое мужчин. Одним из них оказался 56-летний врач-травматолог Доржо Аюшеев.

По данным издания, в молодости Аюшеев учился в алтайском мединституте. После первого курса он взял академ и ушел в армию, а когда вернулся – восстановился в вузе и получил диплом.

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