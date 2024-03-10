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Такой день. Редкие имена и светофоры, которые заработают по-старому

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Главные новости в Алтайском крае 10 марта

Такой день. Редкие имена и светофоры, которые заработают по-старому

Снег на ветви дерева / Фото: pxhere.com/ru/photo/839194

В Алтайском крае в феврале родилось 626 девочек и 621 мальчик. 

Среди необычных женских имен жители региона выбрали: Амальтея, Селена, Франческа. Редкие мужские имена, которые зарегистрировали в феврале, – Лаврентий, Пламен, Эвальд.

Самыми популярными именами для девочек стали Алиса, София и Анна. Самые частые имена, которыми называли мальчиков, – Артем, Михаил, Александр.

Стало известно, когда в Алтайском крае сойдет снежный покров. В начале весны температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах нормы, однако эти показатели будут выше, чем в прошлом году.

На один градус ниже нормы температура будет на западе региона.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что обычно снег начинает таять, когда средняя температура устанавливается на отметке ноль градусов. Чаще всего этот период приходится на конец марта – начало апреля.

Светофоры на пересечении улиц Балтийской и Попова в Барнауле с 11 марта вернут в прежний режим работы. Неделю специалисты наблюдали за тем, как новый график работы влияет на пропускную способность и автомобильные потоки, после чего пришли к выводу, что нужно возвращать старый режим.

Изменяли схему движения на пересечении улиц по просьбам горожан.

новости Алтайский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
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