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Такой день. Рекорд алтайского спортсмена и смерть известного преподавателя

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Главные новости в Алтайском крае 8 января

Такой день. Рекорд алтайского спортсмена и смерть известного преподавателя

Фото: pxhere.com

Количество многодетных семей растет в Алтайском крае. 

В 2022 году в регионе было 32 336 многодетных семей, в которых воспитывалось около 109 тысяч детей. В 2023 году число таких семей выросло до 32 854 и более чем 110 тысяч детей.

Алтайский спортсмен Савелий Савлуков установил рекорд Европы в беге на 600 метров. Дистанцию 24-летний спортсмен преодолел за 1 минуту 15,09 секунды.   

Умер известный алтайский педагог, юрист, кандидат юридических наук Николай Макеев. 

Николай Макеев получил юридическое образование и долгое время работал в органах прокуратуры. В 2018 году начал преподавать в Алтайском филиале РАНХиГС.

новости Локтевский

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