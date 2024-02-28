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Такой день. Сход трамвая с путей в Барнауле и срок вскрытия рек в Алтайском крае

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О главных событиях региона за 28 февраля

Такой день. Сход трамвая с путей в Барнауле и срок вскрытия рек в Алтайском крае

Звездное небо / Фото: unsplash.com

Вскрытие рек бассейна Оби в Алтайском крае начнется уже в конце марта, заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, проходившей в Бийске. За последние годы при этом самым ранним началом ледохода считается 1 апреля.

Трамвай сошел с рельсов на улице Попова в Барнауле. Вагон заблокировал крайнюю левую полосу дороги. Согласно кадрам очевидцев, сам трамвай серьезно пострадал – у него сильно деформировался пол. Причина происшествия пока неизвестна.

Предприятие по производству активированного угля из гречневой лузги, которое строят в селе Шипуново, столкнулось со сложностями из-за иностранных комплектующих. Поставленные из-за рубежа компоненты, необходимые для реализации уникального проекта, не соответствовали заявленным характеристикам и вышли из строя во время испытаний.

город Горняк

Источник

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