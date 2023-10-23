Такой день. Штормовое предупреждение на Алтае и нападение собак в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 22 октября

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В Алтайском крае передают штормовое предупреждение на сутки 23 октября и ночь 24 октября из-за резкого ухудшения погодных условий. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В администрации объяснили, куда исчезла подсветка букв “Барнаул” в Нагорном парке. Прожекторы пришлось временно демонтировать из-за технической неисправности.

На женщину напала стая бродячих собак на улице Шумакова в Барнауле. По словам горожанки, она кое-как смогла отбиться от своры. Животные прокусили ей лодыжки и испортили одежду. Кроме того, теперь ей придется пройти полугодовой курс прививок от бешенства.

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