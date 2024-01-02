Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Такой день. Штормовое предупреждение в Алтайском крае и новогодний сезон в театрах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

О главных событиях региона за 2 января

Такой день. Штормовое предупреждение в Алтайском крае и новогодний сезон в театрах

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на вторую половину дня 2 января и сутки 3 января передали штормовое предупреждение. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с. Возможно резкое похолодание.

2 января театры Алтайского края возобновили работу. Cвои двери открыли Молодежный театр Алтая, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина и театр кукол “Сказка”.

Движение пригородных поездов ускорили в Алтайском крае. Всего за 2023 год время в пути на 15 пригородных поездах сократилось на 83 минуты. В новом году графики оптимизируют еще больше – на 163 минуты.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

03.01.2024

 Образование

А ты готов? Как показало себя «Движение первых», ставшее современной пионерией

03.01.2024

 Образование

«К нам на золотых машинах не приезжают». Директор барнаульской частной школы развеяла популярные мифы

03.01.2024

 Новости Алтай

Офицеры Троицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю поздравили многодетную семью с новогодними праздниками

03.01.2024

 Новости Алтай

В сотне лучших…

03.01.2024

 Новости Алтай

На двух трассах Алтайского края ограничили движение автотранспорта

03.01.2024

 Новости Алтай

Новогодняя телесказка «Новогодняя почта». «Катунь 24»

03.01.2024

 Новости Алтай

В новогодние каникулы в Государственном художественном музее Алтайского края проведут экскурсии, мастер-классы и мультмарафон

03.01.2024

 Новости Алтай

В роддомах встретили новых жителей Алтайского края

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix