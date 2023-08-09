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Такой день. Смерть двоих детей и загадочный самолет над Барнаулом

редактор01 mins

Главные новости в Алтайском крае 9 августа

Фото: pxhere.com

Очевидцы в социальных сетях рассказали о странном самолете, который кружил над барнаульским аэропортом с выпущенным шасси. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в небе над городом проходил учебно-тренировочный полет. Судно не относилось к регулярным рейсам.

Ребенок насмерть разбился, выпав из окна 15-го этажа в Барнауле. Трагедия произошла днем в доме № 9 по улице Приречной. Мальчик находился в квартире с родителями, которые открыли окна для проветривания. В определенный момент он залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упал.

В частном детском саду в Бийске умер воспитанник. Во время обеда мальчику стало плохо. Врачи не смогли его спасти. Следователи проводят допросы. Изъята документация, назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам “оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть”.

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