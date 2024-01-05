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Такой день. Смерть известного алтайского камнереза и сбитая автобусом девочка

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О главных событиях в Алтайском крае 5 января

Такой день. Смерть известного алтайского камнереза и сбитая автобусом девочка

Фото: amic.ru

На 70-м году жизни умер народный мастер-камнерез из Алтайского края Александр Ковацкий. Трагедия произошла 1 января. Что стало причиной смерти, неизвестно. Александр Ковацкий известен за пределами региона и России – его работы выставляли в Экспоцентре, Госдуме, на выставках во Франции и Германии. Некоторые из них находятся в частных коллекциях.

Президент РФ Владимир Путин присвоил 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты, расположенному в селе Топчиха Алтайского края, наименование “гвардейский”.

Почетное наименование досталось полку “за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов”. Гвардейский полк – высшая форма воинской организации и отличительный знак особой доблести и отваги в российской армии. 

10-летняя девочка пострадала в ДТП с рейсовым автобусом в Бийске утром 5 января. Школьница переходила с мамой дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Девочка получила травмы различной степени тяжести, госпитализирована в ЦРБ Бийска.

ЦИК России зарегистрировал в качестве кандидата в президенты депутата АКЗС, лидера партии “Коммунисты России” Сергея Малинковича. Теперь депутат сможет открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей. До 31 января ему предстоит собрать от 100 до 105 тысяч “автографов”.

В Алтайском крае выбрали доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Ими стали четыре человека: начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова, руководитель алтайского штаба “Российских студенческих отрядов” Маргарита Барсукова, актриса, солистка Алтайского музыкального театра Виктория Гальцева и руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями “Журавлики” Ирина Яковенко. Их главной задачей в рамках стартовавшей избирательной гонке станет осуществление агитационной деятельности.

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