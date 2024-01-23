Такой день. Снос разрушающегося дома и свыше 600 млн рублей на выборы на Алтае

О главных событиях региона за 23 января

Звездное небо, горы, заснеженный лес / Фото: unsplash.com

Дом на Партизанской, 70б, в Барнауле признали аварийным и подлежащим сносу. Специальная комиссия установила, что находиться в здании нельзя. Жильцам предложили воспользоваться помещениями в маневренном фонде или же арендовать жилье и получить компенсацию.

Квартиры в доме пройдут оценку, после чего собственники смогут получить компенсацию. Расселение осуществляется в рамках муниципальной программы “Барнаул – комфортный город” на 2015-2030 годы.

На подготовку и проведение выборов президента Алтайскому краю из федерального бюджета выделили 484,5 млн рублей. Также регион в рамках софинансирования дополнительно направит 150 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

По словам Акимовой, из почти полумиллиарда рублей 80% уйдет на оплату труда членов участковых и территориальных избирательных комиссий. Часть из них – 142,4 млн рублей – ЦИК выделил региону в рамках проекта “ИнформУИК”, предполагающий адресное оповещение избирателей о сроках, времени и месте голосования.

В Алтайском крае на свободу ежегодно выходят сотни заключенных. Годы в колонии, как правило, мешают бывшим сидельцам начать новую жизнь – большинство осознанно и намеренно совершают новые преступления, чтобы вернуться в колонию, ставшую, так или иначе, родным домом. Впрочем, некоторым людям с уголовным прошлым все же удается начать все с нуля, хотя и не без посторонней помощи. Уже несколько лет общественная организация “Здоровая нация” реализует в Барнауле проект “Поддержка”. Его цель – помочь бывшим осужденным в адаптации: обеспечить одеждой, временным жильем и деньгами. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков сходил в гости к “заблудшим душам”, которые вместе снимают квартиру. Они накормили Вячеслава горячими бутербродами и за чаем рассказали, почему общество не готово помогать бывшим осужденным и насколько сложно начинать новую жизнь на свободе.

горняк



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