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Такой день. Степень готовности моста в Барнауле и День ВДВ

редактор01 mins

О главных событиях Алтайского края за 2 августа

Фото: unsplash.com

Следственный комитет начал проверку из-за сюжета на бийском телевидении о том, что инвалид-колясочник получил от администрации города жилье ненадлежащего качества, которое не подходит для маломобильных граждан. Согласно информации СМИ, молодому человеку приходится тратить пенсию по инвалидности на аренду жилья, а также отстаивать свои права в суде.

В Барнауле в честь 93-й годовщины со дня основания Воздушно-десантных войск прошли праздничные мероприятия на территории бывшего сереброплавильного завода. Корреспондент amic.ru, конечно же, не могла пропустить такое шоу.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход строительства путепровода на проспекте Ленина в Барнауле. Глава региона также пообщался с бойцами студотрядов, которые входят в число строителей путепровода.

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