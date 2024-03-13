Такой день. Суд за угрозы из-за видео со сбитой елкой и снежные дюны в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 13 марта

Последствия снегопада в Барнауле 13 марта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

33-летний житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством женщине. Речь идет о мужчине, который сбил елку в подъезде в Барнауле, а после потребовал удалить видео его поступка из Сети.

27 февраля в Барнауле произошло жестокое нападение на жительницу города, которое попало на камеры видеонаблюдения. В редакцию amic.ru обратилась сестра пострадавшей и рассказала подробности происшествия. По ее словам, мужчина, угрожая девушке ножом, затащил ее к себе домой, но та чудом сумела вырваться и спрятаться у соседей. Против мужчины возбудили уголовное дело – правда, не о попытке изнасилования, а о похищении человека. Сейчас семья пострадавшей боится, что мужчина и вовсе скоро может освободиться.

Жители Барнаула смогут с 15 по 17 марта принять личное участие в выборе территорий для благоустройства на 2025 год. В эти даты в городе будут работать пункты для голосования, где будут находиться волонтеры. Они будут рассказывать жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.

Неожиданные снег и ветер пришли в Алтайский край в ночь на 13 марта. Барнаул утром встал в огромных пробках. Особенно досталось Индустриальному району, где заторы были практически на каждой улице. Хотелось бы расслабиться уже и просто прыгать через лужи, но, как прогнозируют синоптики, впереди нас ждут еще снегопады и 20-градусные морозы.

Горняк22



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